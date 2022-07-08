Кишинёв, 8 июля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Канал связи между военными ведомствами Молдавии и России сохраняется. Об этом 8 июля порталу Newsmaker сообщил молдавский министр обороны Валерий Мижа.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«У нас есть открытый канал общения и с военными представителями РФ. Ведётся обсуждение, чтобы избежать провокаций и ситуаций, когда кто-то что-то неверно интерпретирует», — сказал Мижа.

Он отметил, что такая связь нужна для обеспечения безопасности. В последнее время основное внимание Кишинёва сосредоточено на ситуации в Одесской области Украины и в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР).

«Мы видим, что приднестровская сторона, а также российская и украинская с пониманием относятся к тому, чтобы избежать каких-то столкновений в зоне безопасности», — добавил молдавский военный министр.

Стоит отметить, что с апреля месяца ситуация в Приднестровье обострилась из-за внешних факторов. В Молдавии заблокировали ввоз товаров первой необходимости в ПМР. По данным приднестровских следователей, на территорию республики с украинской и с молдавской стороны проникали диверсанты для осуществления терактов.