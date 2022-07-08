Рига, 8 июля 2022, 14:31 — REGNUM Председатель Конгресса депутатов Испании Меричель Батет в ходе визита в парламент Латвии подчеркнула международное обязательство Испании увеличить расходы на оборону. Об этом пишет агентство EFE.
«Действительно, председатель правительства обязался увеличить военный бюджет, и это обязательство, взятое на международном уровне на саммите НАТО», — сказал Батет на встрече с прессой в Риге.
Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что объём расходов на оборону к 2029 году должен достичь суммы в 2% ВВП.