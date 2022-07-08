Рига, 8 июля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Председатель Конгресса депутатов Испании Меричель Батет в ходе визита в парламент Латвии подчеркнула международное обязательство Испании увеличить расходы на оборону. Об этом пишет агентство EFE.

Ministry of the Presidency. Government of Spain Меричель Батет

«Действительно, председатель правительства обязался увеличить военный бюджет, и это обязательство, взятое на международном уровне на саммите НАТО», — сказал Батет на встрече с прессой в Риге.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что объём расходов на оборону к 2029 году должен достичь суммы в 2% ВВП.