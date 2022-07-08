Донецк, 8 июля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Донецк, сообщило 8 июля представительство ДНО в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:00 — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования 44 раза подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики.

Читайте также: Украинские боевики за сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР — СЦКК