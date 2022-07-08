Лондон, , 14:18 — REGNUM Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования в связи с безвременной кончиной бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Политик назвал произошедшее печальной новостью.

Борис Джонсон Andrew Parsons No 10 Downing Street

«Невероятно печальная новость про Синдзо Абэ, — написал он на своей странице в «Твиттер». — Мысленно я с его семьей, друзьями и японским народом. Великобритания с вами в это темное и грустное время».

Джонсон добавил, что Абэ как лидера запомнят многие.

Как сообщало ИА REGNUM, покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ было совершено 8 июля. Во время выступления на одной из центральных улиц города Нара ему выстрелили в спину из дробовика. В тяжелом состоянии и политик был доставлен в больницу, однако позднее от полученных ранений скончался.

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Подозреваемый в нападении задержан. Им оказался 41-летний Тэцуя Ямагами, раньше служивший в японских морских силах самообороны. Известно, что для стрельбы в политика нападавший использовал самодельное ружьё.

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