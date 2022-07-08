Джакарта, , 14:12 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди выразила глубокое сочувствие и соболезнования в связи со смертью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщает Antara.

Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди Ministry of Foreign Affairs of Republic Indonesia

«Его преданность служению стране и народу всегда будут лучшим примером для всех», — заявила Ретно Марсуди, выступая с заявлением для прессы после встречи министров иностранных дел G20 на Бали.

Напомним, Синдзо Абэ скончался в возрасте 67 лет после того, как был застрелен во время предвыборной кампании в префектуре Нара. Япония и мировые лидеры шокированы стрельбой, в результате которой был убит экс-премьер-министр Синдзо Абэ.

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