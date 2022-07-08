Курск, , 14:07 — REGNUM Курская область за счет добровольных пожертвований закупила специальное снаряжение для военнослужащих Минобороны, пограничного управления и Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Курская область закупила специальное снаряжение для военнослужащих Минобороны, пограничного управления и Росгвардии Телеграм-канал администрации Курской области

Для военных закупаются высокотехнологичные оптические устройства и электроника: квадрокоптеры, тепловизоры, приборы наблюдения, системы защиты от атак ударных беспилотных летательных аппаратов, а также экипировка. Общая сумма закупленного оборудования составила более семи миллионов рублей.

Также участникам специальной военной операции 7 июля Курская область отправила более двух тонн средств личной гигиены, предметов первой необходимости, а также разборные душевые кабины и воду.