Москва, , 14:03 — REGNUM От властей Аргентины требуют осуждения спецоперации России на Украине и присоединения к санкциям против России, однако Аргентина пока воздерживается от подобных шагов. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

Аргентина

«Что касается того выбора, который сегодня делает Аргентина. Да, на нее оказывается, как и на многих других, колоссальное давление со стороны США и коллективного Запада. Чего хотят от Аргентины? Хотят однозначного осуждения российской специальной операции на Украине, хотят присоединения к антироссийским санкциям. Нет ни того, ни другого», — сказал Феоктистов.

При этом он подчеркнул, что нельзя сказать, что Буэнос-Айрес находится полностью на стороне России, поскольку Аргентина «балансирует».

Российский дипломат также отметил, что аргентинцы присоединяются к решениям ООН и критикуют проведение спецоперации России по защите ДНР и ЛНР, «но не скатываются в оголтелую критику, наотрез отказываются присоединяться к санкциям, считают, что они нелегитимные, поскольку носят односторонний характер в обход решения Совета безопасности ООН».