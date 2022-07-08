Гатчина, Ленинградская область, 8 июля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в День семьи, любви и верности вручил четырем парам, которые прожили в браке более 50 лет, памятные награды, сообщили 8 июля в пресс-службе областной администрации.

t. me/lenobladminka Пары из Ленобласти, прожившие в браке более 50 лет

Награды из рук главы Ленобласти получили Павел и Надежда Черепановы, Михаил и Нина Семёновы, Владимир и Тамара Степановы, Николай и Любовь Жидковы.

Также во время празднования Дрозденко вручил двух многодетным семьям из Гатчинского района, где воспитываются шесть и семь детей, ключи от новых многоместных автомобилей.

«Всегда наша страна была сильна семьей. Большой традиционной семьей ― с детишками, мамами, папами, бабушками и дедушками. Я всегда испытываю большую гордость, когда общаюсь с крепкими семьями. Они являются примером, хочется говорить о таких семьях, поддерживать. Хочу пожелать всем семейного счастья, благополучия и достатка. Спасибо, что вы создали хорошие крепкие семьи. С праздником!», ― поздравил Александр Дрозденко.