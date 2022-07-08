Москва, 8 июля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. С Днём семьи, любви и верности поздравил жителей России заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вместе со своей женой Светланой. Видеообращение опубликовано 8 июля на странице Медведева в соцсети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Сердечно поздравляю все российские семьи, тебя, Светлана, нашу семью с этим праздником», — сказал Медведев. «Спасибо, и тебя поздравляю», — ответила супруга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, патриарх Кирилл поздравил жителей России с Днём семьи, любви и верности.