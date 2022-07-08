Шахтёрск, ДНР, 8 июля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В результате ракетного обстрела города Шахтёрск Донецкой Народной Республики (ДНР) киевскими боевиками в ночь на 8 июля начался пожар на складе боеприпасов. Об этом 8 июля сообщает РИА Новости.

Пожар

Отмечается, что из-за пожара находящиеся на складе снаряды детонируют и разлетаются на расстояние пяти-шести километров.

Также указывается, что в результате этого расположенные вблизи склада дома получили повреждения и местные власти эвакуировали жителей из самых опасных участков. При этом движение в направлении Шахтёрска ограничено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Беловодский район Луганской Народной Республики из Новосибирской области доставили десять газовых отопительных котлов.