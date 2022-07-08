Волгоград, 8 июля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В Волгоградской области 8 июля скрепят свой союз узами законного брака 172 пары, сообщает пресс-служба администрации региона.

Свадьба

В День семьи, любви и верности молодожёнам станут 75 пар из Волгограда, 35 браков зарегистрируют в Волжском, ещё 62 семьи создадут в районах.

По традиции, 8 июля в ЗАГСах будут чествовать и семьи, которые отмечают 50-летие совместной жизни. Так, в Калачевском районе поздравляют три «золотые» супружеские пары.