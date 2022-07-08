Москва, , 13:33 — REGNUM Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был патриотом своей страны и предпочитал отстаивать её интересы за столом переговоров, у него были хорошие отношения с Владимиром Путиным. Об этом 8 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Синдзо Абэ Kremlin.ru

«Мы также глубоко соболезнуем всему народу Японии, потому что господин Абэ был действительно патриотом Японии. Он всегда отстаивал интересы своей страны, но предпочитал делать это за столом переговоров», — сказал Песков.

Он отметил, что благодаря этому у Абэ сложились хорошие, рабочие, конструктивные отношения с Путиным.

По словам Пескова, сейчас у целого ряда стран подобная политическая воля в дефиците, они открыто говорят, что предпочитают отстаивать интересы на поле боя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин выразил свои соболезнования семье Абэ в связи с гибелью бывшего премьер-министра Японии.

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