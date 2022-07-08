Москва, 8 июля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Фраза президента России Владимира Путина о том, что Россия на Украине еще «всерьез ничего и не начинала» означает, что потенциалы этих двух стран являются несоизмеримыми. Об этом 8 июля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Как уточнил представитель Кремля, этими словами глава Российского государства ответил на звучащие в западных странах заявления о том, что киевский режим на поле боя якобы будет «двигаться вплоть до победы».

«Путин таким образом просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы. И потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции», — сказал Песков, комментируя эти заявления президента РФ.

«И поэтому все вот эти заявления западников они буквально абсурдны, они абсурдны, и они просто добавляют горя для украинского народа», — добавил он, уточнив, что президент РФ накануне также об этом говорил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали, что четыре украинские батареи реактивных систем залпового огня и четыре артиллерийские батареи подавили российские войска на территории ДНР за минувшие сутки.