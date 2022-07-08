Белгород, 8 июля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Количество жителей с именами Пётр и Феврония подсчитали в Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июля в пресс-службе правительства региона.

https://belregion.ru Белгород

В отделении областного ПФР выяснили, что имя Пётр достаточно популярное, с ним проживает 2 880 мужчин.

«Феврония — имя очень редкое, поэтому поиск был расширен. Так, согласно древнерусской «Повести о Петре и Февронии Муромских» после монашеского пострига Февронию нарекли Ефросиньей», — уточнили в пресс-службе.

Под именем Ефросинья в базе регионального Пенсионного фонда найдено 72 женщины, ещё одна жительница области зарегистрирована как Феврония.