Москва, 8 июля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Свои соболезнования в связи со смертью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ после совершенного на него в японской префектуре Тара покушения выразил жене и матери покойного президент России Владимир Путин. Телеграмма соответствующего содержания 8 июля обнародована на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Уважаемая госпожа Ёко Абэ, уважаемая госпожа Акиэ Абэ, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего сына и супруга Синдзо Абэ», — говорится в сообщении.

Также глава Российского государства отметил, что жизнь выдающегося государственного деятеля, который длительное время возглавлял японское правительство и много сделал для развития добрососедских отношений между Россией и Японией, была оборвана рукой преступника.

«Мы поддерживали с Синдзо регулярные контакты, в которых в полной мере проявлялись его прекрасные личные и профессиональные качества. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, кто его знал. Желаю вам и вашим родным стойкости и мужества перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты», — добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что взрывчатку обнаружили в доме Тэцуи Ямагами, который подозревается в нападении на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сотрудники полиции японской префектуры Нара, где произошло покушение.