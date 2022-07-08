Москва, 8 июля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направит телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заявил 8 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Todayonline.com Синдзо Абэ

«Мы глубоко опечалены теми новостями, которые поступили из Японии. Мы самым решительным образом осуждаем покушение на бывшего премьер-министра господина Абэ. Мы ожидаем, что в ближайшее время президент Путин лично направит телеграмму с соболезнованиями. Мы уточним, кому именно», — сказал Песков журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после совершенного на него нападения в префектуре Нара.

Читайте также: Бывший премьер-министр Японии Абэ умер после покушения