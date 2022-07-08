Токио, 8 июля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Взрывчатку обнаружили в доме Тэцуи Ямагами, который подозревается в нападении на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сотрудники полиции японской префектуры Нара, где произошло покушение. Об этом 8 июля сообщает телеканал NHK.

Amber_Avalona Взрывчатка

Отмечается, что в данный момент в его доем работают сапёры и полицейские призывают местных жителей не приближаться к жилищу мужчины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле глубоко опечалены новостью о смерти бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.