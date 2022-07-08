Стокгольм, 8 июля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Вечером 7 июля министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен впервые за долгое время вышла на пресс-конференцию, чтобы поговорить о коронавирусе. Как оказалось, ее сообщение было не совсем оптимистичным, передает телеканал SVT.

Government.se Министр здравоохранения Швеции Лена Халленгрен и бывший генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Йохан Карлсон проводят пресс-конференцию

«Как многие из вас, наверное, заметили, уровень заражения [коронавирусом] вновь растет», — завила Халленгрен.

«Довольно много на самом деле сейчас больных несмотря на то, что мы находимся в середине лета, и мы также видим небольшой рост числа людей с COVID-19, которые нуждаются в уходе в больницах и помощи реаниматологов», — добавила министр.

«Ситуация не является серьезной для населения в целом, и мы не будем вводить какие-либо новые рекомендации или меры помимо тех, которые уже существуют», — отметила в свою очередь стоящая рядом генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Карин Тегмарк Виселл в ходе пресс-конференции.