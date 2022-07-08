Кабул, 8 июля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Глава министерства обороны Афганистана мулла Мохаммад Якуб провёл переговоры с советником по национальной безопасности эмира Катара шейхом Мохаммадом бин Ахмедом Аль-Муснадом. Об этом сообщило оборонное ведомство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет газета «8 Собх».

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По сообщению министерства, на состоявшейся на днях встрече стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в различных сферах.

Министерство обороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не предоставило более подробной информации о переговорах.

Отметим, что ранее мулла Якуб также встретился с эмиром Катара.