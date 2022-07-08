Москва, , 12:40 — REGNUM В Кремле глубоко опечалены новостью о смерти бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом 8 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«Мы глубоко опечалены теми новостями, которые поступили из Японии. Мы самым решительным образом осуждаем покушение на бывшего премьера-министра, господина Абэ. Мы ожидаем, что в ближайшее время президент Путин лично направит телеграмму с соболезнованиями», — заявил Песков.

«Мы также глубоко соболезнуем всему народу Японии, потому что господин Абэ, во-первых, был действительно патриотом Японии, он всегда отстаивал интересы своей страны, но предпочитал делать это за столом переговоров. Именно благодаря этому у него сложились очень хорошие рабочие, конструктивные отношения с президентом Путиным», — указал он.

Песков отметил, что «сейчас подобная политическая воля в дефиците у целого ряда стран».

«Они в открытую говорят, что предпочитают отстаивать свои интересы на поле боя, что является тупиковым путём развития», — подчеркнул он.