Канберра, 8 июля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. 8 июля аэропорты по всей Австралии готовятся к самому загруженному дню со времен пандемии, поскольку в некоторых штатах школьные каникулы подходят к концу. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Только в одном аэропорту Мельбурна 8 июля через терминалы пройдут до 100 000 пассажиров.

Сейчас по всей Австралии путешественников призывают прибывать пораньше из-за нехватки персонала: за два часа до отправления внутреннего рейса и за три часа до международного.

Как пишут журналисты, в некоторых случаях совет приезжать пораньше все равно не помогает, поскольку пассажиры не успевают пройти все формальности перед вылетом.

Отмечается, что большие задержки уже привели к отмене рейсов. Всего за первую неделю июля в Австралии было отменено 40 рейсов, что затронуло почти 4 000 пассажиров.