Берлин, , 12:33 — REGNUM В Германии двое солдат бундесвера готовили нападение на Крымский мост. Об этом сообщает немецкое издание Stern.

Крымский мост © ИА REGNUM

По информации СМИ, военнослужащие похитили оружие и оборудование из различных казарм в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн. Они обсуждали свои намерения и детали плана по телефону.

Утверждается, что военные хотели при помощи взрыва моста помешать снабжению российской армии. Однако сбыться этим планам помешала слежка, которая за ними давно велась, пишет издание.