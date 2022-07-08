Москва, 8 июля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Россия помогает ДНР и ЛНР с обеспечением и восстановлением электроэнергии, и вся работа идёт в соответствии с графиком. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил замглавы Минэнерго РФЕвгений Грабчак.

Правительство Донецкой Народной Республики Флаги ДНР и ЛНР

«Мы уже достаточно долгое время занимаемся помощью нашим коллегам в восстановлении. Перед нами основные <…> задачи: обеспечить баланс мощности восстановления энергосистемы с сетевыми объектами, с объектами генерации, и для этого мы совместно с коллегами составили уже график восстановления. Все идет в соответствии с тем планом, который согласован с республиканскими властями», — сказал Грабчак.

По его словам, особое внимание российской стороны уделяется подготовке к осенне-зимнему периоду в республиках, а также восстановлению инфраструктуры систем водоотведения и водоснабжения.