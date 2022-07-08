Брюссель, , 12:18 — REGNUM Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг шокирован чудовищным нападением на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Он написал об этом 8 июля на своей странице в одной из соцсетей.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

«Шокирован чудовищным нападением на Синдзо Абэ во время его обращения к избирателям», — отметил в своём сообщении Столтенберг.

Кроме того, он добавил, что альянс в связи с этим выражает поддержку народу своего близкого партнера — Японии и главе правительства этой страны Фумио Кисиде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после совершенного на него нападения в префектуре Нара.