Москва, 8 июля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В День семьи, любви и верности на Донбассе и в российских регионах волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» провели праздничные акции, в ходе которых подарили жителям около 10 тысяч ромашек. В Мариуполе волонтеры также поздравили три многодетные семьи, в одной из которых воспитывается восемь детей. Об этом сообщил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Символ праздника — ромашки

«Недавно президент России Владимир Путин подписал указ о Дне семьи, любви и верности. Ежегодно наши активисты проводят в этот день праздничные акции. В этом году впервые мы отмечаем дату официально. Сегодня к акциям присоединились не только российские регионы, но и Донбасс. Всего на улицах российских городов и в Мариуполе наши волонтеры подарили жителям около 10 тысяч ромашек. Кроме того, в Мариуполе мы также поздравили три многодетные семьи, в одной из которых воспитывается восемь детей. Им волонтеры привезли продукты, детские вещи и игрушки, раскраски, памперсы, воду и многое другое», — рассказал Демидов.

Напомним, в июне президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому День семьи, любви и верности, отмечаемый 8 июля, стал официальным праздником.