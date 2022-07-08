Тбилиси, 8 июля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что сильно огорчён новостью о нападении на бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо. Об этом Гарибашвили сообщил 8 июля в соцсети Twitter.

ЕРА:JULIEN WARNAND Ираклий Гарибашвили

В Японии уже сообщили, что Абэ Синдзо скончался от полученных ранений.

«Наши мысли и молитвы направлены на то, чтобы подбодрить его семью. Грузия стоит рядом с Японией», — написал грузинский премьер-министр.

Напомним, на Абэ Синдзо было совершено покушение 8 июля во время его обращения к избирателям. Он получил ранение в шею и грудь. Стрелявшего задержали на месте преступления.