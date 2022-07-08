Санкт-Петербург, , 12:17 — REGNUM В Санкт-Петербурге около Генерального консульства Французской республики на Невском проспекте появился стихийный мемориал в память о девочке, погибшей от обстрела со стороны украинских военных преступников в Донецке. Портрет ребёнка с котятами на руках установили на Невском проспекте, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мемориал погибшей в Донеце девочке у французского консульства в Петербурге Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Черно-белый плакат с портретом Вероники Бадиной установили на мольберте. Ребёнок погиб при обстреле Ворошиловского района Донецка.

«10-летняя Вероника Бадина погибла при обстреле Донецка из французских гаубиц CAESAR. Французское правительство помогает Украине не защищаться, а убивать», — такой подписью сопроводили портрет. При этом последнее слово выделили красным цветом.

Неравнодушные к донецкой трагедии граждане принесли к этому месту гвоздики и мягкие игрушки. Фотография девочки привлекает внимание прохожих, которые останавливаются, чтобы прочитать о гибели девочки.