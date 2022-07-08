Кишинёв, , 12:03 — REGNUM В Кишинёве шокированы сообщением о покушении на бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо. Об этом 8 июля написал в своём телеграм-канале министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску.

Синдзо Абэ Primicias24.com

«Мы следим за новостями из Японии, шокированные и опечаленные известием о нападении на бывшего премьер-министра Абэ Синдзо», — написал Попеску.

Он называл инцидент «немыслимой трагедией» и пожелал бывшему главе японского правительства скорейшего выздоровления. Глава молдавского МИД заявил, что в Кишинёве молятся за здоровье Абэ Синдзо.

Стоит отметить, что, согласно последним сообщениям японских СМИ, Абэ Синдзо скончался от полученных ранений. Ему было 67 лет.

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