Кишинёв, 8 июля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Кишинёве шокированы сообщением о покушении на бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо. Об этом 8 июля написал в своём телеграм-канале министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску.

Primicias24.com Синдзо Абэ

«Мы следим за новостями из Японии, шокированные и опечаленные известием о нападении на бывшего премьер-министра Абэ Синдзо», — написал Попеску.

Он называл инцидент «немыслимой трагедией» и пожелал бывшему главе японского правительства скорейшего выздоровления. Глава молдавского МИД заявил, что в Кишинёве молятся за здоровье Абэ Синдзо.

Стоит отметить, что, согласно последним сообщениям японских СМИ, Абэ Синдзо скончался от полученных ранений. Ему было 67 лет.