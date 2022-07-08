Санто-Доминго, 8 июля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер назначил Мигеля Сеару министром окружающей среды и природных ресурсов, а Павла Эрнесто Ису — министром экономики, планирования и развития. Об этом пишет Prensa Latina.

Доминиканская Республика

Назначения утверждены указом №361-22 и призваны занять должность, которая стала вакантной после убийства Орландо Хорхе Меры, возглавлявшего отдел охраны окружающей среды. На эту должность на временной и почетной основе была назначена вице-президент страны Ракель Пенья.

Сеара, известный экономист, занимал пост министра экономики, планирования и развития с 16 августа 2020 года. Иса, также экономист, работал в этом учреждении в должности заместителя министра планирования и государственных инвестиций.