Украинские боевики за сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР — СЦКК
Донецк, 8 июля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования 44 раза подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 8 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
«За истекшие сутки представительство сообщало о 44 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 317 единиц различных боеприпасов.
При этом отмечается, что украинскими нацистами в ходе обстрелов применялись реактивные системы залпового огня «Град», артиллерия калибра 155, 152 и 122 мм, а также минометы калибра 120 мм.
Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, и Петровский районы), Макеевка, Горловка, Новобахмутовка, Новоселовка, Доломитное, Ясиноватая и Еленовка.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования нанесли удар по Киевскому району Донецка.