Донецк, 8 июля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования 44 раза подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 8 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

«За истекшие сутки представительство сообщало о 44 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 317 единиц различных боеприпасов.

При этом отмечается, что украинскими нацистами в ходе обстрелов применялись реактивные системы залпового огня «Град», артиллерия калибра 155, 152 и 122 мм, а также минометы калибра 120 мм.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, и Петровский районы), Макеевка, Горловка, Новобахмутовка, Новоселовка, Доломитное, Ясиноватая и Еленовка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования нанесли удар по Киевскому району Донецка.