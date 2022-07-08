Париж, 8 июля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с покушением на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Сильно шокирован чудовищным нападением, которому подвергся Синдзо Абэ. Мои мысли — с семьей и близкими великого премьер-министра. Франция — рядом с японским народом», — написал Макрон в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ является актом терроризма.

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