Донецк, 8 июля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Три снаряда выпустила по Донецку украинская артиллерия, сообщили 8 июля в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ngu.gov.ua Украинская артиллерия

В 11:05 нанесён удар с позиций в населённом пункте Первомайское. По Куйбышевскому району города выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска обстреляли Михайловку.