Москва, 8 июля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ стало трагической новостью, ошеломившей российский МИД. Это чудовищное преступление и акт терроризма, говорится в опубликованном 8 июля комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она отметила, что в России Абэ знают как выдающегося политического деятеля, который внёс неоценимый вклад в развитие российско-японских отношений. Захарова выразила надежду, что врачи сделают всё возможное, чтобы спасти жизнь политика.

«Убеждены, что те, кто планировали и совершили это чудовищное преступление, понесут должную меру ответственности за данный акт терроризма, которому нет и не может быть оправдания», — подчёркивается в комментарии на сайте ведомства.

Захарова пожелала Абэ выздоровления, а его семье — крепости духа.

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