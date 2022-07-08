Манагуа , 8 июля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо заверила, что в ее стране революционеры никогда не продадутся и не сдадутся. Об этом пишет Prensa Latina.

Cancillería Ecuador Росарио Мурильо и Даниэль Ортега

«Бог велик, справедлив, милосерден, и мы знаем, что как верующий народ мы уповаем на Бога и идем вперед, потому что у нас есть историческая причина», — сказала Мурильо.

По её словам, Никарагуа обладает достоинством и суверенитетом, потому что также обладает силой духа, которую Бог дает стране, чтобы преодолеть «все человеческие страдания и чтобы идти вперед».

Мурильо привела также фрагмент речи Эрнесто Че Гевары, когда он сказал, что империализму нельзя доверять: «Кто может доверять империализму, который убил и разрушил столько стран в мире?».

Говоря о неудавшейся попытке переворота 2018 года, вице-президент подчеркнула, что враги Никарагуа остаются побежденными, потому что здесь царят любовь, гармония, братство, братство, мир и общее благо: «Вот почему эта дьявольская попытка господствовать над нами через ненависть не состоялась, не состоится и ни к чему не привела».