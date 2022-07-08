Токио, , 11:20 — REGNUM Супруга бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, госпитализированного с ранениями, прибыла в город Нара. Об этом сообщает 8 июля телеканал NHK.

Синдзо Абэ с супругой White House

Акиэ Абэ направляется в больницу к супругу. Она прибыла из Токио в Киото, затем оттуда поехала в Нару.

60-летняя супруга политика одета в тёмное платье, в руках у неё небольшой чемодан.

Как сообщало ИА REGNUM, 67-летний Синдзо Абэ находится в больнице в тяжёлом состоянии после нападения. Мужчина по имени Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в экс-премьера, когда тот выступал на улице перед избирателями. Злоумышленника задержали.

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