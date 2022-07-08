Токио, 8 июля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ является варварским поступком, заявил 8 июля действующий японский премьер Фумио Кисида.

Kantei.go.jp Фумио Кисида

«Это варварский поступок во время предвыборной кампании, которая является основой демократии, и он абсолютно непростителен», — приводят слова Кисиды японские СМИ.

Премьер подчеркнул, что он «самым решительным образом» осуждает подобные действия.