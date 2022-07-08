Москва, , 11:04 — REGNUM В ходе биржевых торгов курс евро впервые с декабря 2002 года опустился ниже отметки в 1,01 доллара. Это 8 июля следует из данных торгов на Московской бирже.

Евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно данным торговой площадки, по состоянию на 10:44 мск курс евро по отношению к американскому доллару опускался до $1,0081.

При этом курс доллара к иене опускался до 135,86 иены за одну единицу американской валюты, а индекс доллара США (его курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров Вашингтона) подрос на 0,33% до 107,49 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников заявил, что в течение ближайшего времени курс американского доллара может колебаться в районе 55-68 рублей за одну единицу валюты США, а к концу 2022 года — укрепится до 75 рублей.