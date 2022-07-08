Вашингтон, , 10:42 — REGNUM 7 июля в Вашингтоне состоялась первая сессия диалога по экономической безопасности. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Флаги США и Южной Кореи Defense.gov

В ходе встречи секретарь президента Южной Кореи по вопросам экономической безопасности Ван Юн Чжон и старший директор по технологиям и национальной безопасности Совета национальной безопасности США Тарун Чабра подчеркнули важность укрепления сотрудничества в сфере экономической и энергетической безопасности в целях защиты взаимных интересов.

Они также договорились начать диалог по корректировке подходов к административным и политическим контактам двух стран.

Отметим, что переговоры по экономической безопасности продолжаются. Стороны планируют обсудить проблему сбоев в цепочках поставок, взаимодействие в сфере полупроводников и аккумуляторов, а также затронуть тему минеральных ресурсов.

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