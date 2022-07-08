Глушковский район, 8 июля 2022, 10:37 — REGNUM Штаб оперативного реагирования и ликвидации последствий террористических действий Вооруженных Сил Украины на приграничных территориях Курской области был создан 6 июля. Об этом сообщила администрация Глушковского района.
Штаб возглавил заместитель председателя областного комитета природных ресурсов Андрей Белоусов, в состав вошли глава Глушковского района Павел Золотарев, представители комитетов строительства, жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК, здравоохранения, образования, транспорта и автомобильных дорог, информации и печати.