Токио, , 10:31 — REGNUM Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ не подаёт признаков жизни после покушения в городе Нара, сообщает 8 июля агентство Kyodo.

Синдзо Абэ Иван Шилов © ИА REGNUM

На 67-летнего Абэ было совершено покушение, когда он выступал с предвыборной речью перед избирателями в городе Нара. Мероприятие проходило перед железнодорожной станцией Кинтецу Ямато-Сайдайдзи. Около 11:30 по местному времени (5:30 по московскому) в спину политика дважды выстрелили из дробовика.

Бывший премьер-министр получил тяжёлое ранение и был доставлен в больницу «с пятном на рубашке». Врачи оценивали состояние как «тревожное», медики делали переливание крови.

После, как указывает агентство, бывший японский лидер перестал подавать признаки жизни.

Нападавший задержан, он признался, что испытывал ненависть к Абэ и хотел его убить.