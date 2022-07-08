Джакарта, 8 июля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Правительство Индонезии через министерство иностранных дел выразило обеспокоенность полученным бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ ранением, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

«Министр иностранных дел выразила свое сочувствие от имени министров иностранных дел G20 министру иностранных дел Японии», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Напомним, Синдзо Абэ получил ранение во время выступления с предвыборной речью в городе Нара. Его немедленно доставили в больницу. Предполагаемый стрелок задержан.