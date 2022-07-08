Токио, 8 июля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Японии опубликовали видео, на котором запечатлен момент покушения на бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Судя по кадрам, злоумышленник стрелял дважды. Как пишут японские СМИ, политик упал после второго выстрела.

Ранее агентство «Киодо» сообщило, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ не подаёт признаков жизни.

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