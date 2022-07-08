Мадрид, , 09:51 — REGNUM Министерство культуры Испании не будет объявлять Долину Павших объектом культурного интереса, поскольку считает, что, «помимо своего символического и политического характера», ее внешние архитектурные элементы «не имеют достаточного значения в контексте производства того периода». Об этом пишет агентство EFE.

Долина Павших (сс) Elena F D

Соответствующее заявление фигурирует в письме, направленном генеральным директором по вопросам общего наследия и изобразительного искусства Исааком Састре главе Объединения защиты Долины Павших Пабло Линаресу Клементе.

Именно Пабло Линарес Клементе в 2018 году попросил объявить Долину Павших объектом культурного интереса.