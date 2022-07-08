Донецк, 8 июля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой Народной Республике, сообщает 8 июля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:40 (совпадает с мск) — н. п. Шумы — н. п. Горловка (пос. ш-ты им. Изотова): выпущено 8 мин калибром 120 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских боевиков погиб один мирный житель.

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