Джакарта, , 09:32 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил глубокую обеспокоенность в связи с покушением на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает 8 июля The Washington Post.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

Глава Госдепартамента отметил, что в своих молитвах он и американцы сейчас с Абэ, его семьёй и японским народом.

«Это очень и очень горькое происшествие. Мы ждем новостей из Японии», — сказал Блинкен, находящийся индонезийском острове Бали, где проходит саммит глав МИД стран G20.

Посол США в Японии Рам Эмануэль заявил, что «опечален и шокирован» нападением на Абэ, сообщает Kyodo.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля бывший военнослужащий японских ВМС Тэцуя Ямагами стрелял в Синдзо Абэ, когда тот выступал с речью в городе Нара. Политик госпитализирован в тяжёлом состоянии, нападавший задержан.

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