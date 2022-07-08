Лондон, 8 июля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Испанский теннисист, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль отказался продолжать выступление на Уимблдоне из-за травмы. Об этом 7 июля он сообщил на пресс-конференции.

(сс) Tourism Victoria Рафаэль Надаль

В ходе медицинского обследования у Надаля был выявлен семимиллиметровый разрыв одной из мышц живота.

В четвертьфинале Надаль в пяти сетах одолел американца Тейлора Фритца. По ходу матча он брал медицинский тайм-аут и был близок к тому, чтобы досрочно завершить матч.

В полуфинале Надаль должен был встретиться с австралийским теннисистом Ником Кирьосом. Теперь Кирьос без борьбы вышел в финал Уимблдона.