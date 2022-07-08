Санкт-Петербург, 8 июля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В Ленинградской области за первую половину 2022 года более 3 тыс. пар зарегистрировали свои отношения в ЗАГСах, сообщили 8 июля начальник Управления ЗАГС Ленинградской области Ольга Куликова.

Пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края Свадьба

По ее словам, одна из популярных дат для вступления жителей региона в брак — 8 июля, в День семьи, любви и верности.

«В этом году на регистрацию браков 8 июля подали заявления 169 пар. При этом 14 лет назад, когда праздник в России только-только зарождался, в этот день в Ленинградской области было зарегистрировано всего 24 брака. Действительно, это символично: одни пары выбирают это время из-за красивой даты, другие верят, что день заключения брака поможет создать прочный семейный союз», ― пояснила Куликова.

Она также добавила, что органы ЗАГС в этот день работают допоздна, чтобы как можно больше пар молодоженов успели связать себя узами брака в эту памятную дата.

«Разводы 8 июля не рассматривают», — добавила чиновница.

По статистике ЗАГСа, больше всего решившихся на важный шаг молодоженов находятся в возрастной категории 40-49 лет. Однако 30 пар в первом полугодии заключили браки в возрасте 70 лет и старше. Отметим, что подавать заявления пары предпочитают в большинстве своем на личном приёме (2192 заявлений), и лишь треть доверила эту роль цифровым сервисам (977 заявлений).

«В первом полугодии областными ЗАГСами зарегистрировано 5961 новорожденных ― из них 3036 мальчиков и 2925 девочек. С начала года в Ленинградской области зарегистрировано 69 двойняшек и две тройни», — добавили в пресс-службе областной администрации.

Популярными мужскими именами для новорожденных являются Александр, Артем и Михаил, женскими ― София, Полина и Дарья.