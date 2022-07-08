Донецк, 8 июля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Городская клиническая больница и несколько многоквартирных домов в Донецке получили повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом 8 июля сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

Удар был нанесён по трём районам города — Куйбышевскому, Киевскому и Петровскому.

«Повреждения получили дома и объекты по адресам: Куйбышевский район — ГБУ «Городская клиническая больница №21 города Донецка», проспект Кремлёвский, 12, многоквартирные жилые дома — проспект Кремлевский 35, 41», — говорится в заявлении СЦКК.